Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Verletzten und einem Kleinkind ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Völkermarkt.

VÖLKERMARKT. Am Donnerstag gegen 17 Uhr kam es im Kreuzungsbereich zwischen der B70 und der B 82a (Packer- und Seeberg Bundesstraße) vor dem Lilienbergtunnel im Umfahrungsbereich von Völkermarkt zu einer Kollision zwischen zwei Pkw, gelenkt von einer 28 Jahre alten Frau aus dem Bezirk St. Veit/Glan und einem 38 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Völkermarkt.

Verletzt und Schock

Der 38-jährige Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht. Zuvor musste er von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Spreizer aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 28-jährige Frau und ihre im Fahrzeug mitgefahrene Tochter, 1 Jahr alt, blieben unverletzt, wurden jedoch mit einem Schock in das ELKI Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz befand sich auch die FF Völkermarkt mit 15 Mann. Während der Aufräum- und Erhebungsarbeiten wurde der Verkehr über das Stadtgebiet von Völkermarkt umgeleitet.