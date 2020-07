Eine 25-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk wurden festgenommen. Den beiden wird zur Last gelegt in der Nacht auf Donnerstag in eine Arztpraxis eingebrochen zu sein und Rezepte gefälscht zu haben.

BEZIRK VÖLKERMARKT. Am Donnerstag in Klagenfurt im Zuge eines angezeigten schweren Betruges eine 25-jährige Frau und ein 29 jähriger-Mann aus dem Bezirk Völkermarkt festgenommen. Bei den beiden wurden im Zuge einer Personenkontrolle gefälschte Rezepte gefunden und sichergestellt. Dabei handelte es sich um teils blanko, teils selbst handschriftlich ausgefüllte Rezepte mit dem Stempel eines praktischen Arztes aus dem Bezirk Völkermarkt. Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass in die Ordination dieses praktischen Arztes in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen worden war. Die Beschuldigten wurden gestern Vormittag vom LKA Klagenfurt einvernommen und bestreiten jeglichen Tatzusammenhang zum Einbruch in die Arztpraxis. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen und einer freiwilligen Nachschau in ihrer Wohnung konnte Diebesgut vom gegenständlichen Einbruchsdiebstahl, sowohl bei der Frau, als auch in ihrer Wohnung vorgefunden und sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Einlieferung der beiden Verdächtigen wegen Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr in die Justizanstalt Klagenfurt an.