Drei "Weltkärntner" aus dem Bezirk Völkermarkt sprachen mit uns über ihre neue Heimat und auch über Heimweh.

BEZIRK VÖLKERMARKT. Der 43-jährige Michael Kutej ist selbstständiger Gastronom, Sommelier, Knigge-Trainer und er hat auch einen Weinpodcast namens "Vier Flaschen". Zu den Weihnachtsfeiertagen möchte er aber mit seiner Familie mit dem Zug in die Heimat reisen. "Hoffentlich gibt es dann noch Schnee", scherzt der Geschäftsführer der "Hanse Lounge". Auf die Frage hin, was der Wahl-Hamburger an seiner Heimat am meisten vermisst, antwortet Kutej: "Den Blick vom Wohnzimmer auf den Hochobir. Käsnudel, Trockenwürste, Speck, Bauernbrot mit ordentlich Kümmel und die Jauntaler Salami vom Pototschnig. Und der Geruch von Reindling, wenn er direkt aus dem Backofen kommt."

Perspektivenwechsel

Michael Kutej ist als gebürtiger Unterkärntner verständlicherweise ein Freund des Wintersports. "Hamburg ist das einzige Bundesland in Deutschland, das explizite Skiferien im März hat. Es gibt auch mehr Skiclubs als beispielsweise in München." Laut ihm würden die Österreicher im Norden Deutschlands mit offenen Armen empfangen und gelten dort meist als lebensfroh und charmant. "Politisch gesehen hat man sich dann doch etwas lustig gemacht über unsere Kanzler-Rochaden in den letzten Wochen", fügt Kutej schmunzelnd hinzu.

Ab in den Süden

Der 34-jährige Christopher Wastian kommt gebürtig aus dem Bezirk Völkermarkt, arbeitet aber als politischer Referent an der österreichischen Botschaft in Mexiko. Er wird es dieses Jahr zu Weihnachten leider nicht nach Hause schaffen, war aber letztes Jahr mit seiner Freundin Noemi in der Heimat zu Besuch.

Pandemie und Mexiko

Laut Wastian war die Situation in Mexiko bis dato relativ entspannt. "Die mexikanische Regierung hat während der Pandemie nie mit der Einführung von Zwängen, Regeln oder Pflichten reagiert. Auch Restriktionen hinsichtlich der Einreise nach Mexiko wurden zu keinem Zeitpunkt verhängt. Überraschend ist, dass dennoch sogar im Freien fast alle Menschen eine Maske tragen. Auch die Impfbereitschaft ist deutlich höher als etwa in Kärnten. Zu einem eigentlichen „Lockdown“ kam es nicht. Die Wirtschaft und Gesellschaft in Mexiko würden einen solchen ganz einfach nicht verkraften. Das gut funktionierende Homeoffice wurde für viele zur Normalität", berichtet er über die Lage.

Wehmütig

Auf die Frage hin, was der Wahl-Mexikaner an der Heimat vermisst, antwortet Wastian: "Das Zusammensein mit meiner Familie, die persönlichen Gespräche mit meiner Mutter, ihre phänomenalen Kochkünste sowie natürlich auch die idyllischen Spaziergänge und „Kaffeefahrten“ mit meiner Großmutter und die vielen lustigen Entdeckungen mit meinem Vater."

Sympathie für Österreich

"Das Image Österreichs in Mexiko ist sehr gut, man verbindet damit Kultur und Wohlstand. Die Sympathie ist gegenseitig. Viele Leute interessieren sich für Urlaube oder anderweitige Aufenthalte in Österreich, um etwa Sprache und Lebensstil näher kennenzulernen." Laut Wastian sei es nur verständlich, dass er sich also als Österreicher in Mexiko wohl fühle.

Viel Verantwortung

Der 29 Jahre alte Rene Reiterer arbeitet als Prüfer am Europäischen Rechnungshof in Luxemburg. Weihnachten verbringe er, wie jedes Jahr, im Kreise seiner Familie in Völkermarkt. "Selbstverständlich nutze ich die Feiertage auch, um insbesondere jene Freunde zu treffen, die ebenfalls auf Heimaturlaub sind." Laut ihm habe die Pandemie, wie in den meisten Ländern, auch in Luxemburg zu enormen Einschränkungen geführt. "Bis September befanden wir uns de facto ausschließlich im Homeoffice. Der persönliche Kontakt zu den Kollegen hat in den fast zwei Jahren natürlich sehr gefehlt. Allerdings konnte ich dank unserer flexiblen Teleworking-Regeln vereinzelt sogar von Kärnten aus arbeiten, was ich natürlich sehr genossen habe, die Flexibilität war hier sehr groß."

Heimatverbunden

"Als stolzer Kärntner könnte ich hier natürlich sehr viele Dinge aufzählen. Neben Familie und Freunden vermisse ich im Winter vor allem das Skifahren auf meinem Hausberg der Petzen und im Sommer das Schwimmen und Stand-up-Paddling am Klopeiner See. Aus kulinarischer Sicht fehlen mir natürlich die köstlichen Kärntner Käsnudel meiner Mutter", sagt Reiterer.

Zurück zu den Wurzeln

"Es war schon immer mein erklärtes Berufsziel, eines Tages für die Europäische Union zu arbeiten. Umso glücklicher bin ich, dass ich nun seit 2019 meinen Teil zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit aller Einnahmen und Ausgaben der EU beitragen darf. Nichtsdestotrotz kann ich mir eine Rückkehr nach Kärnten in den nächsten Jahren durchaus vorstellen, auch wenn ich mich in Luxemburg aktuell sehr wohl fühle", meint Reiterer zur Möglichkeit, eines Tages wieder in die Heimat zurückzukehren.

"Weltkärntner" werden

Jeder Kärntner, der im Ausland lebt, kann sich auf der seit dem Jahr 2020 bestehenden Webseite www.weltkaerntner.at registrieren und sich somit auch mit mittlerweile 408 weiteren, registrierten Auslandskärntnern austauschen. Natürlich gibt es nach Möglichkeit auch Aufeinandertreffen, um den Austausch zu fördern und auch das Netzwerk zu erweitern. Man möchte auch "Weltkärntner" bei ihren Rückkehrwünschen unterstützen oder auch jungen, ambitionierten Studierenden mit einem Mentoring-Programm helfen.