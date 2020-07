Seit Freitag ist in Österreich wieder eine umfassende Maskenpflicht in Kraft. Die WOCHE hat bei einigen Völkermarktern nachgefragt, wie sie zur Wiedereinführung der Maskenpflicht stehen.

Sabrina Jann (27), Feistritz ob Bleiburg: "Ich persönlich finde, die Maskenpflicht wurde viel zu früh wieder abgesetzt. Aus diesem Grund darf man sich auch nicht wundern, dass diese wieder eingeführt wird. Denn wenn man beobachtet, wie alle zusammen picken wie es am Strand in Italien vor Corona Zeiten üblich war, wundert mich ehrlich gesagt gar nichts mehr. Schade dass sich nicht mehr Menschen bewusst an die Regeln gehalten haben, dann wäre uns die Wiedereinführung der Maskenpflicht eventuell erspart geblieben."

Manuela Lobnik (26), Bad Eisenkappel: "Ich bin sehr zufrieden damit, da ich denke, dass viele durch die Lockerungen vergessen haben, dass der Virus noch immer da ist. Durch das Tragen der Masken wird uns wieder ins Bewusstsein gerufen, dass wir noch immer aufpassen müssen und Corona noch nicht vorbei ist."

Jasmin Schuster (24), Griffen: "Die Wiedereinführung der Maskenpflicht finde ich, aufgrund der aktuellen Fallzahlen, sehr gut. Die Maskenpflicht macht aber nur dann Sinn, wenn sich auch wirklich jeder daran hält. Ich denke auch, dass durch das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes unser Bewusstsein für Covid-19 wieder etwas geschärft wird, was sehr wichtig ist."

Stefanie Matitz (25), Sittersdorf/Wien: "Als Studentin, die in Wien lebt und an den Alltag mit Maske als Begleiter in allen öffentlichen Verkehrsmitteln gewöhnt ist, finde ich auch die neue Regelung mit den Supermärkten und Poststellen gerade dort einen wichtigen Beitrag wo Abstände nicht eingehalten werden können. Die Menschen sollten aber vor allem in ihrem privaten Umfeld zunehmend auf Abstand und Hygienemaßnahmen achten. Auch wenn es sich in Kärnten vielleicht so angefühlt hat, die Schlacht ist noch nicht geschlagen."

Anja Prikrznik (34), Feistritz ob Bleiburg: "Ich bin nicht dafür, dass es wieder eine Maskenpflicht gibt. Wahrscheinlich aber weil ich, als jemand der Angstneurosen und Panikattacken hat, da anders denke.

Sobald ich die Masken tragen "muss" geht es mir gar nicht gut. Vor allem jetzt im Sommer, wo es heiß ist, da kann ich sie gar nicht tragen und kann nirgendwo hingehen, wo es wieder eine Maskenpflicht gibt."