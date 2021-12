MeinBezirk sprach mit den Bürgermeistern des Bezirks darüber, was im neuen Jahr an Projekten geplant ist. Weitere Gemeindeausblicke folgen.

Eberndorf wird mobil

Laut Eberndorfs Bürgermeister Wolfgang Stefitz sei es unter anderem geplant, ein Mobilitätsbüro am neuen Bahnhof in Kühnsdorf zu errichten. Die ungefähren Kosten belaufen sich hier auf 700.000 Euro. Die Biokompostieranlage in Hart soll ebenfalls erweitert werden. "Wir möchten einen Pflegekoordinator installieren und auch der Hochwasserschutz in Gösselsdorf wird weiterentwickelt. Auch die Tomarkeusche am Sablatnigmoor wird fertiggestellt und wir streben auch eine Zertifizierung als familienfreundliche Marktgemeinde an. Es stehen noch weitere Projekte an, die nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2021 und im Rahmen des ersten Nachtragsbudgets 2022 konkretisiert werden", freut sich Stefitz.

Gallizien baut aus

Hannes Mak, Bürgermeister von Gallizien, hat ebenfalls einiges vor im neuen Jahr: "Es wird einen Architektenwettbewerb für das neue Gemeindezentrum geben und dann beginnt anschließend die Detailplanung dafür. Es wird auch eine Straßenbeleuchtung entlang des Gehweges zwischen Wildenstein und Glantschach errichtet. Es gibt viele Projekte, die auf uns warten und wir freuen uns auf die Herausforderung." Laut Mak wird auch eine neue Aussichtsplattform beim Wildensteiner Wasserfall installiert, und die Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung mit dem Titel „Baulandmodell Gallizien – Obirblick“ wird umgesetzt. Auch die Kinderbetreuung in Gallizien mit einer neuen Kleinkindergruppe in der alten Volksschule Möchling wird erweitert werden. Es sei laut Mak auch eine Sanierung des ländlichen Wegenetzes geplant sowie der Ankauf eines Notstromaggregates für Ernstfälle.

Diex wird grün

Bürgermeister Anton Napetschnig bereitet sich schon auf ein Großprojekt im Jahr 2022 vor: "Der Umbau der Schule und des Kindergartens wird eine große Herausforderung. Mit der Sanierung soll ein modernes Schul- und Kindergartengebäude geschaffen werden und ein deutliches Zeichen für die Investition in die Sicherung und Zukunft der Bildungseinrichtung sein", ist Napetschnig erfreut. Es seien weiters Projekte und Sanierungen im Wegebau geplant und die Energieeffizienz des Gemeindeamtes soll 2022 optimiert werden. Um dieses "grüne" Projekt umsetzen zu können, wurde mit Franz Stebe ein Projekt eingereicht, das eine hohe Förderquote beinhaltet. "Die interkommunale Zusammenarbeit soll mit der neuen Fördermöglichkeit "IKZ Mittel" gestärkt werden. Erste Gespräche hierzu fanden bereits statt", freut sich Napetschnig.

Bleiburgs neue Fahrzeuge

Bleiburgs Bürgermeister Stefan Visotschnig hat ebenfalls einige Punkte für das neue Jahr auf dem Kalender: die beiden 30 Jahre alten Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Aich und Loibach werden ausgetauscht, die Straße in St. Margarethen wird inklusive Wasserleitungsnetz fertiggestellt, ebenso die Schilterndorfer Straße. Hier werden auch der Breitbandausbau, das Wasserleitungsnetz und die Straßenbeleuchtung erneuert und ausgebaut. Auch im Werner Berg Museum wird sich einiges tun, zum Beispiel mit einer Ausstellung von Werner Berg und Kiki Kogelnik. Es sei auch geplant, die bestehende Straßenbeleuchtung in großen Teilen der Gemeinde auf LED-Technologie umzustellen. Es sei also festgehalten, dass im neuen Jahr im gesamten Bezirk einiges passieren wird.