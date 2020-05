HUT COUTURE - made by Homeschooling

Im Werkprojekt „Hut Couture“ waren die Schülerinnen und Schüler der NEUEN MITTELSCHULE VÖLKERMARKT gefordert, originelle Hüte zu entwerfen und zu gestalten. Der Kreativität waren hier keine Grenzen gesetzt, auch bei der Wahl des Werkstoffes. Ob Abfall- oder Naturmaterialien, Fundstücke, Spielsachen – alles, was nichts (mehr) kostet, konnte zur Gestaltung eines originellen Hutes herangezogen werden. „Hut ab“ vor dieser Leistung!

Die Ergebnisse können sich sehen lassen, denn alle Modelle verdienen es präsentiert zu werden. Mit der Collage zeigen wir Ihnen einen farbenprächtigen, Ideenreichen und coolen Einblick auf die Arbeiten unserer Werker – made by Homeschooling. (Ing. Irene Peteln-Jesch, Fachlehrerin für Werkunterricht)