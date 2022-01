Gemeinsam mit Bevölkerung, Gemeinden und Betrieben: "Gemeinsam.Sicher" mit der Polizei Eberndorf.

EBERNDORF, SITTERSDORF. „Der Kontakt zur Bevölkerung wird bei uns auf der Dienststelle großgeschrieben und von jedem Beamten gelebt“, sagt Kontrollinspektor Heiko Lipusch. Der Kommandant der Polizeiinspektion Eberndorf ist gleichzeitig seit einem Jahr der Sicherheitsbeauftragte der Dienststelle für die Polizei-Initiative „Gemeinsam.Sicher“.

Beraten und informieren

Diese österreichweite Initiative steht für die Zusammenarbeit der Polizei mit der Bevölkerung, mit Institutionen und Betrieben. Im Mittelpunkt steht die Prävention – dass die Polizei als Ansprechpartner beratend und informierend zur Seite steht, um gemeinsam Straftaten bereits im Vorfeld zu verhindern. „Das war immer schon ein Schwerpunkt unserer Arbeit und auch, wenn wir vor Ort einschreiten, haben wir das Gesamtbild im Blick und sind beratend tätig“, erklärt Lipusch.

Kontakt suchen

In den vergangenen Jahren hat die Polizei Eberndorf unter anderem intensiv Kontakt mit Jugendlichen aufgenommen: "Wir haben eine gute Gesprächsbasis gefunden und es ist uns in diesem Bereich viel gelungen“, freut sich der Kommandant über erfolgreiche Präventionsarbeit. Die Polizei als Sicherheitsansprechpartner setzt bereits bei den kleinsten Gemeindebürgern an – mit der Verkehrserziehung in der Schule und altersgerechter Präventionsarbeit.

Sehr gute Zusammenarbeit

Die Polizei-Dienststelle mit den aktuell 14 Beamten ist für die Marktgemeinde Eberndorf und die Gemeinde Sittersdorf zuständig: „Wir haben auch einen sehr guten Kontakt zu den Gemeinden, sie kommen zu uns, wenn sie etwas brauchen. Die Zusammenarbeit funktioniert“, freut sich Lipusch. Mit Geschäften und der Polizei gibt es auch eigene „Sicherheitspartnerschaften“. „Aber wir sind für alle da und behandeln auch alle gleich, wenn sie Rat oder Hilfe brauchen.“

Rat und Hilfe holen

Dies ist auch der Appell der Polizei: „Wenn es in einem Bereich Probleme oder Anliegen gibt, kann man sich jederzeit an uns wenden. Wir informieren, helfen, wo wir können, oder vermitteln weiter“, erklärt Lipusch. Ein aktuelles Thema ist die Internetkriminalität: „Wenn man eine E-Mail, eine SMS oder einen Anruf bekommen hat, bei dem man unsicher ist, kann man immer bei uns nachfragen“, betont Lipusch. Für die Polizei ist gerade die Internetkriminalität eine Herausforderung, da sich die meisten Täter im Ausland befinden: „Dadurch sind die Aufklärungschancen sehr gering und das ist dann natürlich auch sehr unbefriedigend für die Geschädigten“, weiß Lipusch.

Vertrauen der Bevölkerung

Was die Aufklärungsrate der Delikte betrifft, kann die Polizei Eberndorf regelmäßig Spitzenwerte im Bezirk erzielen. „Darauf sind wir sehr stolz, weil es auch ein Zeichen dafür ist, dass die Bevölkerung Vertrauen zu uns hat, uns Hinweise gibt und mit uns zusammenarbeitet“, sagt Kontrollinspektor Heiko Lipusch.