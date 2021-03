GRIFFEN, KÜHNSDORF. Über einen großartigen Erfolg ihres Gewinnspiels freut sich die Firma „Gloria“ aus Griffen und über einen tollen Hauptpreis die Gewinnerin aus Kühnsdorf! „Über 950 Teilnehmer aus ganz Kärnten haben bei unserem Gewinnspiel mitgemacht, haben mitgefiebert und sich über die Chance gefreut“, sagt Gloria-Geschäftsführerin Andrea Glinik. „Sie sind extra zu uns in die Firma gekommen, denn die Teilnahme war nur persönlich vor Ort möglich.“

Live-Verlosung

Der Hauptpreis war ein Zirben-Massivholz-Doppelbett inklusive Matratze und Lattenrost im Wert von 4.299,99 Euro. Bei der Ziehung, die live im Internet übertragen wurde, wurde Angelika Glantschnig aus Kühnsdorf als Hauptpreis-Gewinnerin ermittelt. „Sie freut sich sehr über den Hauptpreis, sie hat noch nie etwas gewonnen“, erzählt Andrea Glinik, die nochmals herzlich gratuliert.

Gesunder Schlaf

Die Gloria GmbH ist ein im Mai 2019 gegründetes Familienunternehmen, das sich dem gesunden Schlaf, der Nachhaltigkeit und Regionalität verschrieben hat. Zum Sortiment in verschiedenen Preiskategorien gehören umweltbewusste Bio-Schlafprodukte und Natur-Schlafzubehör, über 30 verschiedene Matratzen-Modelle, Lattenroste und mehr mit Qualitätsprüfung. „Es wird nichts aus dem Ausland importiert, sondern stammt zu 100 Prozent aus Österreich“, betont Glinik. „Besonderen Wert legen wir auch auf die professionelle Beratung.“

Regionalität

Um in der aktuellen Zeit auch gemeinsam regionale Kleinbetriebe zu fördern, setzt die Gloria GmbH ein neues Konzept um: „Wir arbeiten direkt mit Tischlern und Tapezierern vor Ort in der Region für die individuelle Gestaltung der Wunschbetten unserer Kunden zusammen “, so Glinik weiter. Zum Zwei-Jahres-Jubiläum hat die Firma auch neue Zirben-Schlafprodukte entworfen.