Im Ortsgebiet von Tainach stieß ein 87-jähriger PKW-Lenker mit einem LKW zusammen. Zwei Frauen wurden dabei verletzt.

TAINACH. Heute Mittag kam es im Ortsgebiet von Tainach in der Gemeinde Völkermarkt zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW eines 87-jährigen Mannes aus Krems an der Donau und einem LKW, gelenkt von einem 53-jährigen Mann aus Slowenien. Dabei wurden zwei Frauen (61 und 87 Jahre alt) die im PKW des Niederösterreichers mitgefahren sind unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.