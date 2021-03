Gestern fand die konstituierende Sitzung des Diexer Gemeinderates statt, es gibt sieben neue Mandatare, zwei von ihnen sind Frauen.

DIEX. Unter Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen fand am 23. März die konstituierende Sitzung des neugewählten Gemeinderates in Diex statt. Im Beisein von Bezirkshauptmann Gert André Klösch wurden Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD Liste für Diex), die Vizebürgermeister Stefan Glaboniat (LFD Liste für Diex) und Franz Klemen (ÖVP) sowie der Gemeinderat und deren Ersatzgemeinderäte für die nächsten sechs Jahre angelobt.

Mandatsverteilung

In der kommenden Periode sind unter den elf Mitgliedern des Diexer Gemeinderates sieben neue Mandatare. Die neue „Liste für Diex“ (LFD) stellt auch zwei Gemeinderätinnen, außerdem hat die LFD den jüngsten Altersdurchschnitt mit 33 Jahren. Die Mandate im Diexer Gemeinderat sind wie folgt verteilt: Die LFD hat sechs Sitze, die ÖVP drei und die SPÖ zwei.

Dank

Bgm. Anton Napetschnig sprach allen ausgeschiedenen Gemeinderatsmandataren seinen Dank für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen sechs Jahren und gratulierte allen neu angelobten Mitgliedern des Gemeinderates. „Ich freue mich jetzt schon auf eine konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle unserer Gemeindebürger“, so Napetschnig.

Ziele

Ein Hauptaugenmerk will der Bürgermeister künftig auf die Infrastruktur vor Ort legen: Sicherung des Kindergarten- und Schulstandortes durch Generalsanierung des Gebäudes, Ortskernentwicklung und Nahversorgung sowie Investitionen in das ländliche Wegenetz. Trotz der neuen Mandatsaufteilung im Gemeinderat mit der absoluten Mehrheit für die LFD betonte Napetschnig auch künftig alle Fraktionen einbinden zu wollen. „Aufgrund bereits geführter Gespräche mit den politischen Mitbewerbern bin ich guter Dinge, dass wir auch in Zukunft miteinander trotz der derzeitigen Kürzung der Bedarfszuweisungsmittel und finanzieller Engpässe einiges in Zukunft bewegen werden können“, so Napetschnig.