Beim 4.KLC Meeting am 28.05.2021 traten Alexander Hütter, sowie Hannah und Martin Ladinig an. Alle drei freuten sich über neue persönliche Bestleistungen. Alex gelang im Kugelstoß der U23 erstmals eine Weite von 11,44m. Martin steigerte sich mit jedem Versuch und schaffte schließlich 10,68m. Auch im Diskus erreichte er mit 29,38m eine neue Bestleistung. Hannah gelangen erstmals Diskuswürfe über die 38m – Marke. Mit 38,43m führt sie auch die Österreichische Jahresbestenliste (ÖJBL) der U18 weiblich an. Im Kugelstoß gelangen 13,07m. Sie liegt damit auf Rang 3 der ÖJBL in ihrer Altersklasse.

Alex verfehlte im Kugelstoß nur knapp das Limit für die Österr. Meisterschaften der U23. Im Speerwurf hat er es ja bereits im letzten Meeting mit 48,39m erreicht.

Ebenfalls im Einsatz war Daniela Pacher über 100m in Graz-Eggenberg im Rahmenbewerb der Steirischen Mehrkampf-Meisterschaften. Sie erreichte eine Zeit von 13,44s.

Stephan Pacher bestritt seinen ersten Zehnkampf. Die wenigen Trainingstage in einzelnen Disziplinen machten sich zwar bemerkbar, dennoch gelangen auch sehr gute Bewerbe und am Ende konnte er sich mit 5712 Punkten über eine solide Leistung freuen.

In einzelnen Disziplinen gelang die Qualifikation für die Österr. Meisterschaft der U20. Im Kugelstoß liegt er mit einer Weite von 13,07m auf Rang 3 der Österr. Jahresbestenliste (ÖJBL), im Speerwurf gelang ein Wurf auf 53,19m. Mit dieser Weite liegt er in der U20 auf Platz 1 der ÖJBL. Da die U20 bereits 800g Speere verwendet bedeutet diese Weite auch die Qualifikation für die Österr. Meisterschaften der U23 und der Allgemeinen Klasse.

Allen herzliche Gratulation zu den erbrachten Leistungen!

VST-LAAS Leichtathletik

Bericht: Martina Pacher