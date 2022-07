Gleich mehrere Events standen am 1. Juli in Eberndorf auf dem Programm. Die Sommerspiele Eberndorf unter ihrer neuen Obfrau Simone Jäger hatten zur Premiere der Kriminalkomödie „Die Falle“ in den örtlichen Stiftshof geladen. Unter den zahlreichen begeisterten Besucherinnen und Besuchern auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, „Hausherr“ Bürgermeister Wolfgang Stefitz, Nachbarbürgermeister Hermann Srienz sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Bereits um die Mittagszeit fand in der Wahlnuss-Schule in Edling das diesjährige Sommerfest statt. Mit ihren gesanglichen Darbietungen erfreuten die Kids ihre Mitschüler, Eltern, Freunde und Bekannten sowie viele weitere Gäste. Mit Flohmarkt, Kesselgulasch, Tombola, Hupfburg, Musik und zahlreichen weiteren Highlights gab`s ein überaus attraktives Programm.

Das Team der Eberndorf-Filiale der Kärntner Sparkasse rund um Ivo Müller feierte das einjährige Standortjubiläum an der Seeberg-Bundesstraße nebst dem Diskonter LIDL. Für ihre Kunden hatte die Bank ein Unterhaltungsprogramm für Kinder, köstliche Snacks und gekühlte Getränke vorbereitet.

Sylvia Laschkolnig und ihr Team vom Gemeindekindergarten Kühnsdorf hatte ebenfalls zum Sommerfest geladen. Dabei wussten die Kids die zahlreichen Besucher mit herzigen Darbietungen zu unterhalten. Als „Belohnung“ gab`s von Bürgermeister Wolfgang Stefitz und Eberndorf`s Kindergartenreferenten Kurt Lengauer einen Sack voll Spielbällen.