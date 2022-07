Zu einem großen Jubiläumsfest hatte die Gemeinde Eberndorf aus Anlass der 70. Wiederkehr ihrer Markterhebung am 2. Juli eingeladen. Bei bestem Sommerwetter präsentierten sich dabei auf dem gleichzeitig von Generalvikar Johann Sedlmaier eingeweihten Kirchplatz alle vier Freiwillen Feuerwehren, der Gemeindebauhof und acht in der Gemeinde ansässige Vereine mit ihrer Ausstattung, ihren Angeboten und Programmen. Die zahlreichen Festbesucher waren von der Gemeinde zu Gratis-Gulasch und Getränken zu vergünstigten Preisen eingeladen.

Den Höhepunkt des Jubiläumsfestes bildete am frühen Nachmittag der Einzug der Festteilnehmer in den Stiftshof, nachfolgend der Festakt selbst mit der Festrede von Bürgermeister Wolfgang Stefitz, der Grußbotschaft von Landtagspräsident Jakob Strauss und Interviews mit den Gemeindemandataren Vizebürgermeister Friedrich Wintschnig, Nadja Kramer und Kajetan Glantschnig.

Im Mittelpunkt des Festaktes stand die Ehrung überaus verdienter Eberndorfer Gemeindebürger. Altbürgermeister Gottfried Wedenig wurde die Ehrenbürgerschaft verliehen, die langjährigen Gemeindevertreter Stefan Kramer, Franz Prosen, Josef Schleschitz und Helmut Schwab sowie der vormalige Obmann der Marktkapelle Eberndorf-Kühnsdorf Gerhard Taupe mit der gemeindlichen Ehrennadel in Gold gewürdigt.