Von den Bildungsdirektion des Landes Kärnten ist der Schulgemeindeverband Völkermarkt als gesetzlicher Schulerhalter mit der Aufforderung konfrontiert, wegen der weiterhin rückläufigen Schülerzahlen „zeitnah“ über die Schließung einer der beiden in der Gemeinde Eberndorf bestehenden Mittelschulen zu entscheiden. Eberndorf als Standortgemeinde steht daher mittelfristig die Schließung einer der beiden derzeitigen Standorte in Kühnsdorf und

Eberndorf bevor. Kein wirklich erfreulicher, letztlich aber von der Gemeinde selbst nicht abzuwendender Umstand.

Dieses Thema war auch Gegenstand der Beratungen des zuletzt am 30. Juni unter dem Vorsitz von Bürgermeister Wolfgang Stefitz tagenden Gemeinderates. Dabei hat sich der Gemeinderat mit deutlich überwiegender Mehrheit für Eberndorf ausgesprochen, die Gemeinderäte Kajetan Glantschnig und Daniel Di Mitri (beide FPÖ) sowie Christian Drobesch (ÖVP) stimmten gegen diese Empfehlung.

Der Gemeinderatsempfehlung waren umfangreiche Beratungen, Diskussionen und Experten-Anhörungen in den gemeindlichen Untergremien mit dem Ergebnis vorangegangen, dass nicht zuletzt im Interesse der betroffenen Schülerinnen und Schülern und ihrer Eltern einem dauerhaften Mittelschulstandort in Eberndorf der Vorzug gegenüber jenem in Kühnsdorf zu geben sein wird. Mitunter bedarf es im Gegensatz zu Kühnsdorf dafür in Eberndorf keiner Schulraumerweiterung, weist der Eberndorfer Standort ein deutlich verkehrsberuhigteres Umfeld sowie deutlich mehr Freiflächen auf und ist die dort vor einer Standortkonzentration vorzunehmende Generalsanierung mit 75 % aus Mitteln des Kärntner Schulbaufonds förderfähig. Des weiteren hat sich der Schulraumbedarf der Volksschule Kühnsdorf in den letzten Jahren massiv erhöht, steigt dort die Frequenz der schulischen Ganztagsbetreuung und muss die Gemeinde wegen der vom Land Kärnten angekündigten Reduzierung der Gruppengrößen schon heute Überlegungen zu einer neuen Unterbringungsmöglichkeit für den Gemeindekindergarten Kühnsdorf anstellen. Hinzu kommt noch, dass der Betreiber der Kinderbetreuungseinrichtung im Eberndorfer Campus ad Fontes an die Gemeinde mit dem Begehren zu zusätzlichen Flächen für den stetig zunehmenden Bedarf an Kleinkindbetreuung herangetreten ist.

Einig war sich der Eberndorfer Gemeinderat bei seinen weiteren Entscheidungen, unter anderem der Park & Ride-Anlage beim neuen ÖBB-Bahnhof in Kühnsdorf samt dortiger Zufahrtserrichtung, der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Objekten, diversen Wegangelegenheiten, der Verwendung von Finanzmitteln des Bundes und Landes sowie zu den Ehrungen und Auszeichnungen verdienter Gemeindebürger. Altbürgermeister Gottfried Wedenig wird bei der am 2. Juli stattfindenden Jubiläumsfeier „70 Jahre Markterhebung“ mit der Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Eberndorf ausgezeichnet, die vormaligen Gemeinderäte und Mitglieder des Gemeindevorstandes Stefan Kramer, Franz Prosen, Josef Schleschitz, Helmut Schwab und der langjährige Obmann der Marktkapelle Eberndorf-Kühnsdorf Gerhard Taupe werden wegen ihrer Verdienste um die Marktgemeinde beim um 14:00 Uhr im Stiftshof Eberndorf stattfindenden Festakt die gemeindliche Ehrennadel in Gold überreicht bekommen.