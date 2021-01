Es wird wahr, die Koralmbahn fährt an der Eberndorfer Bevölkerung und der Tourismusregion Klopeinersee einfach vorbei. Derzeit sehen die Planungen des Verkehrsministeriums und der ÖBB leider nicht vor, dass die schnellen Züge auch in Kühnsdorf Halt machen. Es ist geplant, dass die Intercity-Züge mit bis zu 240 km/h durch unsere Gemeinden durch donnern, wir sind da nur Zaungäste. Dies aber bedeutet für uns, dass zwischen dem Lavanttal und Klagenfurt kein Zu- und Ausstieg zu den Intercity-Zügen möglich ist. Nicht nur unsere Bevölkerung, Pendler, Wirtschaft und unser Klima müssen darunter leiden, es gibt auch keine Chancen auf eine schnelle Verbindung mit Wien und Graz. Auch wenn es nur mehr eine kleine Chance gibt, wir müssen gemeinsam für unsere Gemeinden und einen ICE-Halt in Kühnsdorf alles tun.