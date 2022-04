Wenn die Tage im Frühling wärmer werden, dann ist es umso schöner einige Kilometer südlicher von Kärnten – eine sehr sympathische Stadt - nämlich Ljubljana, zu besuchen.

Das Reisebüro Sienčnik hat dafür einen Ausflugsplan gemacht, der den Mitgliedern der Pensionisten Ortsgruppe Völkermarkt, einen sehr schönen, netten Tag bescherte.

Ljubljana die grüne Stadt

Die Anreise war kurzweilig, schon um 10:30 Uhr erreichte man das Stadtzentrum der slowenischen Hauptstadt. Einige der Teilnehmer waren schon mehrmals Gast in dieser architektonisch sehr ansprechenden Innenstadt.

Ljubljana ist die grüne Hauptstadt eines grünen Landes. Das Bild der Stadt am Fluss mit den malerischen Brücken und dem Marktplatz, prägte der berühmte Architekt Jože Plečnik. Die Stadt der tausend Veranstaltungen - ist von Parkanlagen und Naturschutzgebieten umgeben.

Im Stadtwappen befindet sich ein grüner Drache, der einer Legende nach, von der Entstehung Ljubljanas stammt. Der griechische Held Jason, der vom Schwarzen Meer auf der Donau und Save in dieses von einem Moor bedeckten Gebiet kam, wo ein Ungeheuer lebte.

Jason kämpfte mit ihm und tötete es. Dieses Ungeheuer soll der Drache von Ljubljana gewesen sein, der heute das Stadtwappen von Ljubljana ziert.

Der besondere Eindruck dieser Stadt ist der Kanal, der den Stadtkern teilt – und auf dem, zur Freude der Besucher ein reger Bootsbetrieb herrscht. In einer solchen einstündigen Bootsfahrt, in dem, vom Ljubljanica-Fluss geteilten Kanal – betrachtet man die eindrucksvollen Bürger und Kaufmannshäuser, sowie Kirchen - und fährt unter historischen Brücken hindurch.

Auf den Treppelwegen tummeln sich Menschen unter mächtigen Weidenbäumen – und ganz nah kommen einem, Wasservögel - wie Schwäne, Graureiher, verschiedene Entengattungen, Tauben und Möven.

Ein Tagesausflug ist fast zu kurz, um alles auf sich wirken zu lassen – über den regen Marktplatz spazieren, bei netten Kaffeelokalen einkehren und die slowenische Kulinarik genießen.

Ein Besuch der Burg, im Zentrum der Stadt – bietet jeden Betrachter ein erstaunliches Panorama. Rundum blickt man über die 300.000 Einwohnerstadt und auch viel weiter, bis zu den Steineralpen, dem Skigebiet Krvaec und Velika Planina. Mit diesem Ausblick über das Land, endete der Besuch des eintägigen Ausfluges, in Ljubljana.

Die Heimfahrt führte uns über den Seebergsattel nach Eisenkappel – in den Remscheniggraben, zum Gasthof Kupitz.

Schon einmal kehrte man dort ein, weil die Herzlichkeit der Familie Lipusch unvergessen bleibt – und die Produckte aus eigener Landwirtschaft eine Gaumenfreude bereiten. Der gemütliche Aufenthalt wurde noch von dem Musikantenstammtisch Jauntal, Obmann Albert Shorli – mit einem musikalischen Empfang zum Erlebnis.

59 Ausflugsgäste zu bewirten ist keine leichte Aufgabe – aber die Wirtsleute schaffen die Atmosphäre, die allen gefällt – mit dazu die Jauntalmusikanten, die die Herzen der Damen und Herren vom Pensionisten Verband Völkermarkt aufgehen ließen.

Danke an alle, wir kommen wieder!

Bericht: Klaus Hofer

Foto: Hermine Sereinig, Trude Wohlbauer, Traudi Scheiber, Klaus Hofer