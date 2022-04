An die 700 Würfe waren nötig, ehe mit Melanie Prosen bei den Damen und Michael Krop bei den Herren die beiden Sieger beim 2. Eberndorfer Osterkegeln feststanden. Gespielt wurde am Nachmittag des Ostermontag auf Wiesengrund des Stiftsareals.

Erfreut über die trotz eher unwirtlicher Wetterbedingungen bestens angenommene Veranstaltung zeigte sich die für die Organisation verantwortliche Marktgemeinschaft Eberndorf rund um Obmann Martin Jegart, die das Turnier mit Unterstützung des örtlichen Darts Club Eisbären abwickelte.

Sowohl für die Damen als auch für die Herren standen für die jeweils besten Zehn attraktive Sachpreise zur Verfügung. So konnte Marktgemeinschaft-Obmann Jegart bei der Siegerehrung unter anderem Bürgermeister Wolfgang Stefitz, seinen beiden Stellvertretern Wolfgang Tischler und Friedrich Wintschnig, den beiden Gemeindevorständen Matthias Burtscher und Kurt Lengauer, Gemeinderat Otto Partl, dem SPAR-Markt Eberndorf, dem ADEG-Markt Mittlern, der Schwab GmbH aus Kühnsdorf, der ASKÖ Kärnten und dem RZ Pellets WAC für die großzügige Unterstützung danken.