Der VERKEHRTE ADVENTKALENDER

Wer kennt ihn nicht? Den wunderbaren Adventkalender ... vom 1. Dezember bis zum Heiligen Abend wird jeden Tag ein Türchen geöffnet, mit Spannung und Freude wird dieses Türchen geöffnet - was ist wohl drinnen? Mit dem Adventkalender wird den Kindern, sicher auch Erwachsenen die Wartezeit auf das Christkind, auf Weihnachten verschönert und liebevoll gemacht.

Die CARITAS lud ein, einen "VERKEHRTEN ADVENTKALENDER" zu gestalten - in der Form: Es wird nicht jeden Tag etwas heraus genommen, sondern hinein gegeben. Die Mittelschule Völkermarkt beteiligte sich an dieser Aktion - unter der Leitung von Fachlehrerin Christine Rutter wurden die gespendeten Sachen liebevoll und sorgfältig in schönen Päckchen verpackt. Die Spenden - der Bitte der CARITAS (Männerkleidung wurde gebraucht) wurde gerne entsprochen - wurden in den Adventkalender, der von Frau Rutter dekorativ und einladend gestaltet wurde, hinein gelegt - allen Schülern und ihren Eltern, die Sachspenden gebracht haben, möchten wir auf diesem Wege ein herzliches und aufrichtiges Danke sagen. Vom 1. Adventsonntag bis einige Tage vor Weihnachten füllte sich der Adventkalender stetig. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien konnten die vielen Päckchen an die CARITAS überreicht werden. Die Vertretung der CARITAS war mehr als überwältigt, als im Beisein unseres Herrn Direktors Hermann Enzi die Klassensprecher unserer Schule die Päckchen schön geordnet und eines nach dem anderen in das Auto der CARITAS getragen wurden. So haben wir sicher für viele bedürftige und arme Menschen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten dürfen.