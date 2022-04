Am letzten Unterrichtstag vor den Osterferien hatten Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal rund um Gründungsmitglied Maria Ramšak zum Osterflohmarkt an die Wahlnuss-Schule Edling eingeladen. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, unter ihnen auch Eberndorf`s Bürgermeister Wolfgang Stefitz und Gemeinderätin Isabella Gelbmann, erwartete ein vielfältiges Angebot mit selbstgebastelter Osterdekoration, regional produzierten Lebensmitteln und jede Menge Literatur und Spielsachen. Selbstverständliche durfte auch ein buntes Buffet mit vielen Leckereien nicht fehlen. In einer ihrer Darbietungen glänzten die Schüler mit akrobatischen Einlagen.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der in der Schule geplanten Heizungsumstellung auf erneuerbare und damit nachhaltig ökologische Energieträger zugute.