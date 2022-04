25 Damen und Herrn vom Pensionisten Verband Völkermarkt, entschieden sich für einen Wandertag - rund um den Christofberg!

Mit einer organisierten Fahrgemeinschaft, ging es von Völkermarkt Richtung St. Filippen – und von dort noch auf ca´ 800 Hm nach Unter-Eppersdorf, zum Ausgangspunkt der Christofberg - Rundwanderung.

Eine schmale Asphaltstrasse 1,5 Km – leicht ansteigend, war willkommen für das Eingehen bei den - doch noch frisch anfühlenden Vormittags-Temperaturen.

Auf der Höhe von 950 Meter steht ein Marterl mit einer Bank - um inne zu halten und den Blick nach Osten, über die Hügel und Wälder zu genießen.

Von dort wandert man weiter Westwärts – hinein in einen dichten Wald. Den Weg säumen mächtige Ameisenhügel und einige Wanderinnen interessierten sich für die frisch sprießenden Kräuter.

An einer Waldlichtung angekommen – auf einer kleinen Almfläche erblickt man ein altes Gehöft, bewohnt von einem Künstler, Namens Holzschneider, der vorbeikommende Wanderer mittels Hinweisschilder einladet, sein Atelier zu besuchen.

Der angenehm bewanderbare Waldweg über den Scheitelpunkt des Christofberges, ließ auch manches Mal einen Blick Richtung Norden frei – und man sah weit - bis hinein in die steirische Bergwelt.

Weiter dann - öffnete sich der Blick zur Kirche und den Messner-Wirt, unserem Einkehrziel.

Kurzweilig war der Weg bis dorthin, denn das Panorama über das Klagenfurter Becken, den Karawanken, dahinter die Steiner Alpen - und bis hin zu den Julischen Alpen, ist beeindruckend anzusehen.

Auch die Christofberg Wehrkirche wurde besucht.

Das Gasthaus zum Messnerwirt, bewirtschaftet von der Familie Succaglia empfing uns sehr herzlich und bereitete uns herzhafte Mahlzeiten zu.

Nach zweieinhalb Stunden Aufenthalt, wurden man mit einem Schnapserl verabschiedet.

Der Rückweg nach Unter Eppersdorf erfolgte auf der Zufahrtsstraße zum Christofberg. Nach einer Stunde erreichte man dort wieder den Parkplatz, der abgestellten Autos.

Zum Ausklang der Wanderung wurden alle von Theres und Franz Strmljan, die Hausherren dieser schönen Region, wohnhaft in St. Filippen, auf ein erfrischendes Getränk, in ihren schönen Garten eingeladen. Fehlen durfte dabei nicht - ein gemeinsames Wanderlied anzustimmen.

Danke an alle Wanderfreunde, der PVÖ Ortsgruppe Völkermarkt, für das fröhliche Miteinander auf dieser Wanderung.

Bericht: Klaus Hofer

Foto: Uschi Leitner, Klaus Hofer