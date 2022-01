Am Schulanfang starteten die 1. Klassen mit einem Piratenprojekt ins neue Schuljahr.

Unter dem Motto „Wir sitzen alle in einem Boot“ wurde in mehreren Gegenständen auf das Piratenthema eingegangen – so wurden zum Beispiel die Klassenregeln im Piratenstil erarbeitet und zu Papier gebracht, Piratenportraits und Schiffe gemalt und Schatzkistchen gestaltet.

Während das Piratenprojekt nun etwas in den Hintergrund rückt, uns aber natürlich noch weiterhin begleiten wird, da wir ja noch einige Zeit gemeinsam in einem Boot verbringen werden, nehmen wir nun unser nächstes Projekt in Angriff und sind bereit, uns neuen Herausforderungen zu stellen.

Wir wünschen der Besatzung auch weiterhin gute Fahrt, viel Einsatzfreunde und Teamgeist und eine nicht allzu stürmische See.

Heidrun Havlicek, KV 1B

Fotos: Heidrun Havlicek