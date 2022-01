Ein außergewöhnliches „Stell dich ein Treffen“ mit dem langjährigen Bürgermeister der Stadtgemeinde Völkermark Valentin Blaschitz im Cafe´ Latte – war Anlass für eine Gratulation, zu seinem 70. Geburtstag.

Vorstandsmitglied Magagaretha Salitternig und Klaus Hofer, überreichten dem Jubilar ein kleines Präsent – mit den besten Wünschen aller Mitglieder der Pensionisten Ortsgruppe Völkermarkt – für viele weitere Jahre Gesundheit und eine ehrenvolle Zeit unter den Völkermarkter Bürgerinnen und Bürgern, auch weit über die Regionen hinaus, wo Valentin Blaschitz immer als geachteter Initiator geschätzt wurde und weiterhin seine Erfahrungen zuteil kommen lässt.

In einem, wie diesem Geburtstagsgespräch, kommen sehr schöne Geschichten aus der Tätigkeit eines Bürgermeisters zu Tage.

Selbst immer tätig - für alle Menschen der Gemeinde, erzählt Valentin über unzählige Gratulationen betagter Frauen und Männer. Einige Hundertjährige waren dabei, die noch in bester Laune und mit Freude die Glückwünsche entgegennahmen.

Man muss nicht immer Erster sein – klein aber fein - ist die Vorstellung für Zufriedenheit, so drückt sich ein Bürgermeister aus, der ein Übermaß an Arbeitsjahren, geleistet hat.

Bericht: Klaus Hofer

Foto: Klaus Hofer