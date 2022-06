Die Wanderfahrt des Wanderbund Gösselsdorfersee 2022 führte, nach 2-jähriger Unterbrechung, in die Wachau.

Auf der Fahrt dorthin wurde Station in Maria Zell gemacht. Die nächste Station war das weltberühmte Stift Melk.

Nach einer Führung durch das Stift, die Bibliothek und der Besuch im Kräutergarten wurde der Ort Pöchlarn aufgesucht. Dort empfing der Hotelier des Nachtquartiers die Reisenden mit einer Weinverkostung an der Donau. Durch Beziehung des Wanderfreundes Rudolf Jammer kam eine Führung durch den Leiter des Limesmuseums in Pöchlarn zu Stande.

Tags darauf wurde von Spitz an der Donau eine Wanderung durch die Weinberge im Spitzer Graben gemacht. Ziel war die Ortschaft Ötz mit einer "Marillenverkostung" bei einem Marillenbauern. Die Vielfalt der Möglichkeiten der Verarbeitung der Wachauer Marille wurde vorgestellt. Von Marillenmarmelade über verschiedene Marillenschnäpse bis zum "Wachauer Cin" und "Wachauer Whiskey" reicht die Palette. Nach einem üppigen Mittagessen in Mühlbach ging die Fahrt mit dem Bus der Fa. Siencnik aus Eberndorf zurück nach Spitz, um die Reise per Schiff auf der Donau fortzusetzen. Vorbei an den schönen Weinorten der Wachau, vorbei am berühmten Ort Dürnstein bis nach Krems a.d. Donau. War der Wettergott den Reisenden bis dahin sehr gewogen, verschlechterten sich die Verhältnisse auf der Rückfahrt in die Heimat zusehenst.

Insgesamt ein gelungener Wanderausflug des Wanderbund Gösselsdorfersee.

Ein Gedicht über die Wanderfahrt, verfasst von Rudolf Jammer:

Der Gösselsdorfer Wanderbund

findet immer einen Grund

um mit Rucksack und mit Stecken

zu hatschen über lange Strecken.

Mit gelben T-shirt wie Kanari

gehn's im Gelände auf Safarl.

Vorne weg der Wanderführer,

bekannt als eifriger Maschierer

geht der Hartmut mit GPS

und führt die Gruppe ohne Stress

über Berg und Tal zum Wanderziele,

denn der Wege weiß er viele.

Doch diesesmal im Spitzergraben

die Planung nicht ganz recht tat haben.

Statt 6 Kilometer warn's dann neune

da zitterten schon manche Beine.

Und statt zwei Stunden - mehr als dreie

- jetzt war der Zeitplan aus der Reihe.

Die Schnapsverkostung schien in Gefahr,

die für Viele wichtig war.

Doch der Bernhard, der uns fuhr

löst das Dilemma mit Bravour.

Statt stundenlang zu reversieren

ließ er ganz einfach uns marschieren

zur Marill'nverkostungsstätten

so konnten wir den Zeitplan retten.

Ansonsten lief es wunderbar

was positiv zu sagen war.

So bleibt mir nur noch Dank zu sagen

all jenen, die sich taten plagen

dass der Ausflug dieses Jahr

in jedem Fall ein Highlight war.