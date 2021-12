Ein Fest für die ganze Welt!



Mais-Teig und Rauch, Baumwerfen und gebastelte Schiffe, Christbäume und Schaukelpferde. Frisch und g´sund Schlagen oder Schappen.

In Grönland zum Beispiel kam das christliche Weihnachtsfest erst im 18. Jahrhundert auf die Insel. Auf die dort ansässigen Kulturen besinnt man sich gerne. Es werden dort nicht Kugeln oder Sterne auf den Baum gehängt, sondern Stiefel aus Robbenfell. Aufgetischt wird zum Fest, was man aus dem Meer fischt oder Renntierbraten – und der Weihnachtsmann kommt per Hundeschlitten.

Vom hohen Norden bis in den Süden – ein Blick nach Osten oder Westen, Grenzen sind unwesentlich, denn schon über den Berg im nächsten Tal sind Menschen, von ihrer eigenen Kultur geprägt.

In Tirol ist das Räuchern in den Raunächten sehr beliebt. Menschen schreiben Sorgen und Wünsche auf Zettel und erbitten Segen fürs kommende Jahr.

In Arizona (USA) wird Mais-Teig mit Fleisch, Käse und anderen Zutaten gefüllt. Tamale nennt sich das, auf Azteken und Mayas zurückführende Gericht.

Auf der Schwäbischen Alp, in Albstadt-Pfeffingen (Baden-Württemberg), treffen sich jedes Jahr die Weihnachtsbaumweitwerfer.

In Italien, am Ehrentag von Santa Lucia, dem Pedant zum Nikolaus – werden die Balkone und Fenster der Häuser mit bunten Lichtern geschmückt und die Schutzpatronin bringt den Kindern Süßigkeiten und Früchte – und legt diese auf die Fensterbänke.

Um nur noch eine, aus dem fernen Japan - Kulturelle Weihnachtsgeschichte zu erzählen „Japan feiert anders“!

Japaner feiern das Neujahrsfest (Omisoka), wo alle Häuser bunt geschmückt werden.

Dennoch, wird auch der 24. Dezember gefeiert – als Fest der Verliebten. Paare gehen aus und bewundern die Lichter – genießen zu zweit ein romantisches Essen, in westlichen Restaurants.

Weihnachten in Völkermarkt!



Die Realität, unserer christlichen Kultur - geht uns auch tief ins Herz.

In einem Gespräch, aus einer Begegnung in der Adventszeit, sind folgende Worte zum Verständnis geworden, „wir haben keine andere Zeit - als diese“!

Mit dem Erntedankfest wird der Herbst eingeleitet und die Stimmung der letzten Monate im Jahr, das Zusammenrücken - auch in der heute turbulenten Zeit, ist unumgänglich.

Irgendwann beginnt mit der Adventzeit - das dekorieren der Wohnräume, das Keksebacken, die kirchlichen Adventsfeiern.

Die Vorfreude auf einen Besuch in die Neue Burg, zum Weihnachtkonzert des „Singkreis Völkermarkt“.

2021 wird man die vom Chor produzierte CD anhören – und beim „Kalender-Lied mit den Solisten Flora Mitsche und Siegfried Verhovnig – Gänsehaut bekommen.

Die mit Lichtern geschmückte Stadt, gehört ebenso dazu – Helligkeit in die kurzen Tage der Jahreszeit zu bringen.

Dann gibt es auch noch die vielen gemeinsamen begrenzten Weihnachtsfeiern - in den Betrieben, bei der Feuerwehr – und nicht zu vergessen für die ältere Generation.

Pensionisten; Seniorinnen und Senioren, die nicht allein gelassen werden dürfen.

Die Worte: „Wir haben keine andere Zeit - als diese“, drückt alles aus – wie sieht es in der Seele aus, wenn daraus nicht ein Brückenschlag vollzogen wird.

Weihnacht mit Christbaum, Kerzen und Geschenken sind Gemeinsamkeiten, die nicht wegzudenken sind - aber 2021 wohl wieder verschoben werden müssen.

Allen Mitgliedern des Pensionisten-Verbandes, aber auch den dazugehörenden Mitmenschen, wünschen die Damen und Herren vom PVÖ Vorstand Völkermarkt – trotzdem schöne Stunden und Tage zur Weihnachtszeit.

Bericht: Klaus Hofer

Foto: Margaretha Saliternig, Klaus Hofer