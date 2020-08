Die PVÖ Ortsgruppe Völkermarkt versucht ihr restliches Jahresprogramm zu verwirklichen!

Ein Ausflug, in eine der schönsten Regionen Kärntens sollte dafür der Anfang sein.

Das Reisebüro „Siencnik“ in Eberndorf erstellte ein Programm für einen Tagesausflug in den Naturpark Dobratsch.

Auf dem Bergstock Dobratsch in den östlichen Gailtaler Alpen, 1500 Meter über dem Meeresspiegel ist der Botanische Garten auf der Villacher Alpenstraße erreichbar. Vom Parkplatz Nummer 6 der Alpenstraße führt ein bequemer, 200 Meter langer Weg ans Ziel. Der Botanische Garten erstreckt sich über 350 Meter Länge auf 12.000 m² entlang der Oberkante der steilen „Roten Wand“, einem imposanten Bergsturz, infolge eines Erdbeben, im Jahre 1.348.

Schon der Empfang am Eingang des Gartens - durch die verantwortlichen Mitarbeiter, lässt einem an den Tischen Platz nehmen und den Blick in die südlich liegenden Bergregionen (Karawanken, Julische Alpen und Karnischen Alpenhauptkamm) schweifen.

An diesem 15. August 2020, gab es nach intensiven, Abend und Nachtgewittern, eine ganz besondere Stimmung. Nebelschwaden – erwärmt durch die Vormittagssonne, erhoben sich vom Tal - und schwebten geisterhaft über die rote Wand empor.

Frau Zauner Gertraud, eine kompetente Botanikerin, führt die Besucher durch den Garten - der im Grenzbereich zwischen montaner und subalpiner Höhenstufe liegt und in 26 standörtlich vorgegebenen Pflanzenquartiere eingeteilt, die etwa 1000 verschiedenen alpine Arten beherbergt. Dank seiner einmaligen Lage unmittelbar an der Südwand – und zum Unterschied von ähnlichen Anlagen – ist dieser Garten ein Naturgarten, in dem schon mehr als ein Drittel der Pflanzen am Ursprünglichen Wuchsort vorhanden waren.

Nicht alles, was man zu sehen bekam, konnte man fotographisch festhalten – doch in der Fülle des Eindrucks bleibt viel davon übrig, um es mitzunehmen.

Einen kulinarischen Abschluss dieses Ausflugs, gab es am Ende der Villacher Alpenstrasse – in der Aichingerhütte. Gutschmeckende Menüs gab es zur Auswahl und es war Kirchtag auf der Alm – mit stimmungsvoller Musik. Aber das Bemerkenswerte an diesem Standort ist die Aussicht, rundum - auf die Gerlitzen und weit ins östliche Kärnten. Ganz klar zu sehen waren der Hochobier und die Petzen – und mittendrin die Seen (Ossiachersee, Wörthersee, und Faakersee) und den Drauverlauf bis ins Rosental.

Doch das Resümee dieses Ausfluges, der Pensionisten Ortsgruppe Völkermarkt, so wie auch von St. Peter a. W. und Trixen war, dass man sich gemütlich zusammensetzte – und so machen herzlichen Erzählungen freien Lauf ließ.

Bericht: Klaus Hofer

Foto: Klaus Hofer