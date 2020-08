Zahlreiche Teilnehmer aus dem In- und Ausland waren heute beim Alpen-Adria-Swim cup am Klopeiner See.

ST. KANZIAN. Eine gelungene Premiere des Alpen-Adria-Swim cups ging an diesem sonnigen Samstag über die Bühne. Teilnehmer aus dem In- und Ausland stürzten sich in das kühle Nass des Klopeiner Sees und versuchten den begehrten ersten Platz zu ergattern.

Der Start aller fünf Distanzen erfolgte beim Strandbad Familie Richler. Die Sportler mussten je nach eingeteilter Klasse, eine Distanz von jeweils 6.600 m, 3.300 m, 1.900 m, 500 m und 300 m zurücklegen. Georg Findenig, der Initiator des Alpen-Adria-Swim cups zeigt sich positiv: "Wir haben heute eine Top Veranstaltung mit bester Wetterbedingung! Wir haben heuer ein komplett ausgebuchtes Event!", so Findenig. Die Siegerehrung findet um 14 Uhr statt.