Die bisherige Saison verlief für die Mannschaft Aich/Dob nicht ganz nach Wunsch. Nach einem holprigen Saisonstart mussten sich die Bleiburger nun noch von Konrad Formela trennen.

BLEIBURG. Die Verantwortlichen des Sk Zadruga Aich/Dob sind mit der aktuellen Saison noch nicht wirklich zufrieden. Sportdirektor Martin Micheu: "Im Prinzip haben wir noch nichts Gravierendes geschafft, wir sind im Cup ausgeschieden, wir sind in der österreichischen Liga erst angefangen, im Europacup hatten wir einen übermächtigen Gegner und in der Mevza Liga (Middle European Volleyball Zonal Association) sind wir momentan vierter in der Tabelle. Auch hier wäre der eine oder andere Sieg mehr möglich gewesen". Grundsätzlich steht der Verein vor einem schwierigen Jahr. Die Mannschaft leidet den gesamten Spielverlauf unter massiven Personalproblemen, nicht nur aufgrund der Pandemie, auch Verletzungen machen den Mannen und Bleiburg zu schaffen.

Finale in Bleiburg

Im Rahmen der Mevza Liga erwartet den SK Aich/Dob am 13. Januar ein Heimspiel gegen Bratislava und am 15. Januar ein Heimspiel gegen Kamnik, diese Heimspiele sollen auf jeden Fall gewonnen werden. "Wir sind Ausrichter des Finales, das ist natürlich eine rießen Sache für uns, vier Mannschaften sind fix dabei, wir wollen aber nicht als Vierter, sondern, als dritter ins Finale kommen, das ist unser Hauptziel und dafür brauchen wir noch einige Siege", sagt Micheu.

Klare Vereinslinie

Am 6. Januar wurde bekannt, dass der Vertrag mit dem Polen Konrad Formela aufgelöst wurde. Der Spieler war trotz mehrmaligen Gesprächen mit dem Verein nicht bereit, seine Johnsen&Johnsen Impfung aufzufrischen. "Man muss das so sehen, der Spieler hat gewusst, dass ein gültiger Impfnachweis Voraussetzung dafür ist, in Österreich spielen zu dürfen. Er wurde von mir persönlich mehrmalig aufgefordert, sich zu boostern, und er hat sich geweigert, daher hatten wir keine andere Chance, als den Vertrag aufzulösen. Für mich ist aber klar, der Spieler hat den Rausschmiss provoziert und er wollte einfach weg und hat die Impfung als Vorwand genützt.", sagt Micheu. Laut Micheu hatte sich Formela bereits mit einem anderen Verein geeinigt und darüber hinaus ist es nicht möglich, als ungeimpfter am regulären Spielbetrieb teilzunehmen.

Neuverpflichtung



Mit Xander Ketrzynski konnten sich die Bleiburger die Dienste eines kanadischen Nationalspielers sichern. Dieser gilt als großes Talent in seinem Heimatland. "Ich glaube, dass er in drei Jahren in Kanada die Nummer eins sein wird", sagt Micheu. Mit 21-Jahren ist er noch jung und wird laut Micheu 'auf wie ab' Phasen haben, dass Vertrauen in ihm ist dennoch sehr hoch. "Wenn es bei ihm läuft, wird er sicher viel bewegen und uns helfen können". Micheu beteuert aber, dass die Verpflichtung von Ketrzynski nicht reichen wird, wenn man ganz vorne mitspielen will und man sich auf dem Markt weiter umschaut, um noch den einen oder anderen Spieler für den Verein zu gewinnen. "Durch den Ausfall von Formela ist es zwingend notwendig, noch ein bis zwei Spieler zu verpflichten", sagt Micheu. Für die neue Spielzeit hofft Micheu, dass die Corona-Pandemie in den Hintergrund rückt, die Spieler von Verletzungen befreit sind und natürlich, als österreichischer Meister und Titelverteidiger die Saison beginnen zu können.