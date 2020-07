VÖLKERMARKT (kope). Zu Beginn der Fußballsaison 2020/21 kommt es in der Unterliga Ost und 1. Klasse D zu zwei Bezirksderbys.

SV Gallizien : SV Ruden

Ein Duell der Tabellennachzügler der vergangenen Saison gibt es in der Unterliga Ost am Sonntag, 2. August, um 17.30 Uhr in Gallizien.

Für den neuen Gallizien-Trainer Wolfgang Pitschko ist es das erste Meisterschaftsspiel für Gallizien. Sein Ziel: "Wir wollen mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben. Ein einstelliger Tabellenplatz ist unser Ziel. Deshalb wollen wir mit einem Heimsieg starten." Für die Mannschaft spricht, dass es zu keinen Abgängen gekommen ist. "Unsere Mannschaft steht. Mit Nico Sorger haben wir einen neuen Spieler dazu bekommen, um den sich zahlreiche Vereine aus dem Bezirk bemüht haben", so Pitschko.

Auf bessere Zeiten hofft man in Ruden. "Ein guter Start ist wichtig, denn wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dafür spricht, dass wir keine Verletzten an Bord haben. Michael Hafner wird unsere Abwehr stabilisieren. Wir haben eine junge Mannschaft", erklärt Trainer Christian Schreiber. In Ruden sieht man dem Derby gegen Gallizien entspannt entgegen. "Da haben wir gute Chancen zum Punkten, Gallizien ist mit uns auf Augenhöhe", meint Christian Schreiber.

SC Globasnitz : Askö Mittlern

In der 1. Klasse D gibt es am Freitag, 31. Juli, um 18.30 Uhr in Globasnitz einen Kracher. Da treffen der Erste des Vorjahres Askö Mittlern auf den Zweiten SC Globasnitz. "Leider konnten wir die Saison wegen Corona nicht beenden. Doch wir geben nicht auf. Der Meistertitel ist für uns das erklärte Ziel", erzählt Trainer Richi Huber. Verstärkt hat sich Mittlern mit Nico Hristic, Julian Sadnik, Clemens Tschebull und Johannes Schiffer. Die 0:4-Klatsche gegen SF Rückersdorf in der ersten KFV-Runde war für Huber "lediglich ein kleiner Ausrutscher. Wir schauen auf die Meisterschaft und da wollen wir am Freitag in Globasnitz voll punkten".

Zu einem Vater-Sohn-Duell kommt es im Derby zwischen Globasnitz und Mittlern. Globasnitz-Trainer Albin Dlopst auf der einen Seite und auf der anderen Sohn Andreas bei Mittlern. "Das wird unsere Familie nicht belasten. Wir wollen auf jeden Fall punkten. Unser Saisonziel ist ein Platz unter den ersten Sechs. Nach dem Abgang von Rok Pavlicic haben wir uns mit Thomas Riedl, der vom SAK zu uns gekommen ist, gut verstärkt", meint Dlopst. Ziel des Vereines ist, verstärkt mit heimischen Talenten zu spielen. "Wir wollen unserer Jugend eine Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Mittelfristig ist der Titel unser großes Ziel", schließt Trainer Albin Dlopst.