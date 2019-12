Diese Teams wollen ihren Gegnern auf dem Eis alles abverlangen.

VÖLKERMARKT. Seit einigen Jahren suchen die Arbeiterkammer (AK) und der Gewerkschaftsbund gemeinsam mit der WOCHE Kärnten nach den besten Eisschützen der Region. Diese stellen ihr Können bei den AK-Betriebsmeisterschaften unter Beweis.

Tipps von Vereinsschützen

Seitdem die Eisstock-Sektion der Firma Bosch Mahle Turbo Systems (BMTS) besteht, treten die Mitarbeiter jährlich bei den AK-Betriebsmeisterschaften an. Sie sind mit zwei Teams bei den Meisterschaften vertreten. Aktuell zählt die Sektion 17 Schützen, denen die Betriebssportgemeinschaft ein gemeinsames Training in der Stocksporthalle Kühnsdorf ermöglicht. Von Dezember bis März treffen sich die Eisschützen einmal wöchentlich. "Jeder, der Interesse hat, kann an einem Training teilnehmen", so Hans-Christian Tischler. Da sich auch Vereinsschützen in ihren Reihen befinden, werden viele Tipps und Tricks bei den Übungseinheiten weitergegeben. Außerdem werden neue Freundschaften unter den Mitarbeitern geknüpft und der Spaß am Sport steht an erster Stelle. "Einige Mitarbeiter haben sich außerhalb der Arbeit bei Turnieren getroffen, was dazu beigetragen hat, dass sich unsere Sektion gebildet hat", so Tischler.

Bei den Betriebsmeisterschaften wollen sie ihre Gegner ordentlich fordern: "Es wäre eine schöne Sache, wenn wir unsere Platzierung vom letzten Jahr übertrumpfen könnten."

----------

Termine und Anmeldung

Die Vorrunden-Termine der Eisstock-Betriebsmeisterschaft der Arbeiterkammer Kärnten und des Österreichischen Gewerkschaftsbunds:

10. Jänner: "EC 13 Stüberl", Friesach/St. Salvator, 14 Uhr

11. Jänner: Stadthalle Villach, 8 Uhr

17. Jänner: Gasthof Krall, Klagenfurt, 13 Uhr

24. Jänner: Gasthof Krall, Klagenfurt, 13 Uhr

24. Jänner: Stadthalle #+Völkermarkt, 13 Uhr

31. Jänner: Gasthof Krall, Klagenfurt, 13 Uhr

7. Februar: Stadthalle #+Wolfsberg, 13 Uhr

14. Februar: Nockhalle #+Radenthein, 14 Uhr

22. Februar: Mixed-Bewerb, Gasthof Krall, 10 Uhr

1. März: Finale, 9 Uhr

Anmeldungen per E-Mail (betriebsservice@akktn.at), online auf der Website (www.aksport.at) und via Smartphone-App (AK-ÖGB Trophy).