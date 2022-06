Die Kärntner Sparkasse zeigte sich am Samstag von ihrer sportlichen Seite.

BLEIBURG. Seit 39 Jahren veranstaltet die Kärntner Sparkasse AG in Bleiburg ihren Radwandertag. Am vergangenen Samstag ab 17 Uhr erfolgte der Startschuss zum Radwandertag durch Sparkassen Leiter Klaus Potocnik, an dem zahlreiche begeisterte Radfahrer und Walker teilnahmen. Insgesamt besuchten rund 100 Teilnehmer die sportliche Veranstaltung. Zur Tradition geworden ist die anschließende Verlosung. Wertvolle Preise wie zwei Mountainbikes wurden an die Gewinner des Randwandertages verlost. Die diesjährigen Gewinner waren Kusej Marlene und Franz Wriessnig. Als Überraschungspreis wurde von Bürgermeister Stefan Visotschnig zusätzlich ein Wochenende in der Partnergemeinde Lovran verlost.