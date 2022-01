Bei den Meisterschaften in Pirkdorf zeigten die Athleten großartige Leistungen. Heimischer Nachwuchs konnte punkten.

FEISTRITZ OB BLEIBURG. Mit einem großen Teilnehmerfeld wurde am Wochenende in der Langlaufarena Pirkdorf der Kelag-Fischer Langlaufcup mit Kärntner Meisterschaften im Freistil ausgetragen. In insgesamt 13 Kategorien – von den Kindern bis zu den Mastersklassen – gingen 150 Athleten aus Kärnten und Slowenien an den Start. Die Bandbreite der Distanzen reichte von 1,5 bis 12,5 Kilometer.

Sportliche Top-Leistungen

"Die sportlichen Leistungen waren hervorragend. Wir gratulieren allen herzlich zu diesem Erfolg", freut sich Obmann Josef Skuk, der auch seinem Team dafür dankt, diese Veranstaltung durchführen zu können. Besonders stolz ist man natürlich in der Langlaufarena über die tollen Erfolge des Langlaufnachwuchses aus dem eigenen Verein – in den jeweiligen Altersklassen konnten folgende Platzierungen erreicht werden: Julia Skuk erreichte den ersten Platz und wurde Kärntner Landesmeisterin, Helena Skuk holte sich den ersten Platz, Livia Marzano und David Nachbar jeweils einen zweiten Platz und Florian Slanic den dritten Platz.

Den Tagessieg holte sich bei den Damen Anna-Maria Logonder und bei den Herren Fabian Graber, beide Union Rosenbach.

15 Jahre Vereinsarbeit

Für die Langlaufarena Pirkdorf ist die heurige Saison eine besondere, der Verein feiert sein 15-jähriges Bestehen. Den Startschuss zu den Meisterschaften gab Kärntens Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser. Er wünschte nicht nur den Teilnehmern viel Erfolg, sondern gratulierte auch dem Verein zum Jubiläum. Unter den Gästen, die die Daumen drückten und die Sportler anfeuerten, waren auch die Bürgermeister Hermann Srienz (Feistritz ob Bleiburg), Patrick Skubel (Neuhaus) und Landtagsabgeordneter Hannes Mak (Gallizien), der Bleiburger Vizebürgermeister Daniel Wriessnig sowie vom LSVK Vizepräsidentin Monika Milazzi-Reitner, der Referent für Langlauf Roland Schablitzky und Landescheftrainer Andreas Fuchs.