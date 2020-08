Null Punkte, null Tore, das ist die Bilanz nach zwei Spielen für den Askö St. Michael ob Bleiburg.

ST. MICHAEL ob BLEIBURG (kope). Für den ehemaligen Co-Trainer vom SV Mattersburg Thomas Höller läuft es auch bei seinem neuen Verein, dem Askö St. Michael ob Bleiburg, nicht allzu gut.

Verletzung

"Momentan haben wir etwas Pech. Im ersten Spiel gegen dem SAK haben wir verletzungsbedingt mit Stefan Opietnik den besten Spieler verloren. Der fällt mit einem Kreuzbandriss für die gesamte Saison aus", hadert Trainer Thomas Höller. Mit dem SAK-Spiel war der Trainer trotz 0:3-Niederlage zufrieden. Auch im zweiten Spiel mussten die St. Michaeler eine 0:2-Niederlage hinnehmen. "Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Das Spiel gegen Völkermarkt begann für uns mit einem 0:1-Rückstand. Wir fanden einige Chancen für einen Ausgleich vor", erzählt Höller.

Der Klassenerhalt

Zum Saisonziel befragt, meint der Trainer: "Mit dem Abstiegskampf wollen wir nichts zu tun haben. Mittelfristig wollen wir der beste Verein im Bezirk Völkermarkt werden." Am kommenden Sonntag (siehe Außenspalte) kommt der SV Kraig in den Sportpark St. Michael. "Für uns zählt da nur ein Sieg. Von einem Unentschieden habe ich noch nie etwas gehalten. Doch dürfen wir niemanden unterschätzen, denn in der Kärntner Liga kann jeder jeden besiegen", sagt Höller. Kraig hatte zuletzt im Heimspiel gegen SK Treibach mit 2:7 Toren das Nachsehen.