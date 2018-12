Auqaristik: Servicestelle in Völkermarkt

VÖLKERMARKT. Heuer mit 1. März hat sich der Völkermarkter Markus Dreier mit seinem Angebot rund um die Pflege, das Service und die Beratung von Aquarien selbstständig gemacht.

Neue Servicestelle

Seit mittlerweile fast fünf Monaten hat er nun auch eine Servicestelle in der Münzgasse in Völkermarkt. Hier reinigt und repariert er Aquarien und kümmert sich außerdem um kranke und ausgesetzte Tiere, wie zum Beispiel Wasserschildkröte Susi. "Sie war in falschen Händen, völlig verfettet durch ständiges Futter", so Dreier. Er bewahrte sie vor der Aussetzung im Wald. Nun hat sie in seiner Servicestelle ein neues Zuhause gefunden und hat Dank Diät bereits wieder an Gewicht verloren und an Beweglichkeit gewonnen.

Pflege vor Ort

Weiters vermittelt Dreier auch gebrauchte Aquarien. Sein wichtigstes Standbein ist jedoch noch immer das Service vor Ort bei den Aquarien-Besitzern. Mit der Firma "Animal's Home" in Kühnsdorf hat er außerdem einen neuen Partner. Ab 2019 möchte er sein Angebot aus Salzwasser-Aquarien erweitern.