Wiesn-Angebote und Unterhaltung warten von 4. bis 7. September im Einkaufszentrum Altes Lagerhaus.

BLEIBURG. Der Bleiburger Wiesenmarkt findet heuer Corona-bedingt nicht statt. Trotzdem wird am Wiesenmarkt-Wochenende gefeiert, nämlich das 20-Jahr-Jubiläum des Einkaufszentrums Altes Lagerhaus in Bleiburg. Viel Unterhaltung, tolle Wiesn-Angebote und kulinarische Genüsse warten auf die Besucher.

Wiesenmarkt-Angebote

Vor zwei Jahrzehnten wurde in Bleiburg das EKZ Altes Lagerhaus gegründet. Seither haben zahlreiche heimische Unternehmen – Donum Uhren & Schmuck, das Friseurstudio Ulli, Sport2000 Britzmann, Bipa, NKD, das Café Pazzo sowie das Bauunternehmen Slemenšek – unter dem Dach von Stefan und Anna Stefitz ihre betriebliche Heimat gefunden. Von 4. bis 7. September gibt es zur Feier des 20-Jahr-Jubiläums im EKZ Altes Lagerhaus ein abwechslungsreiches Programm. So warten bei den angesiedelten Betrieben überall tolle "Wiesnangebote". Auch für Unterhaltung ist bestens gesorgt. An allen vier Tagen gibt es musikalische Highlights. Am Freitag treten "Die Pribelsdorfer" und Martin Suschnig mit seiner Band "Quetsch ma LIVE" auf. Am Samstag folgt um 12 Uhr der Einmarsch der Jauntaler Trachtenkapelle, später stehen die Musiker von "Volxpower" auf der EKZ-Bühne. Für das leibliche Wohl sorgt unter anderem die Familie Stefitz mit Stelzen, XXL-Bratwürsten, Hendl und Burgern, zur Nachspeise werden beim EKZ-Jubiläum köstliche Wiesn-Schaumrollen, Cremeschnitten, Wiesn-Krapfen und Torten aufgetischt.