Innovationsaward von A1 und WOCHE: Thomas und Gabi Taupe aus Gablern haben sich mit ihrem Unternehmen "tadeko" bereits beworben.

GABLERN. Die Corona-Pandemie zeigt, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen in Krisen-Zeiten innovativ und einfallsreich sind, um wirtschaftlich zu bestehen. Genau diese Betriebe holt nun der Kommunikationsanbieter A1 vor den Vorhang: Gemeinsam mit der WOCHE Kärnten, dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus schreibt A1 den Innovationsaward 2020 aus (siehe „Zur Sache“). Auf die innovativsten kleinen und mittleren Unternehmen warten 3.000 Euro von A1 für individuelle Produktlösungen und eine Print-Anzeige in der WOCHE Völkermarkt.

Erster Bewerber

Seine Bewerbung für den Innovationsaward hat bereits das Unternehmen "tadeko" aus Gablern abgegeben. "tadeko" fertigt handgemachte Dekorationen für zu Hause an, gekauft werden können diese über den Onlineshop. "Mit viel Liebe zum Detail, einer Menge einzelner Hangriffe und der Anziehungskraft der Naturmaterialien fertigen wir Dekorationen für zu Hause oder auch zum Verschenken an. Bei uns findet mit Sicherheit jeder ein Lieblingsstück", erzählt Thomas Taupe.

Lieblingsstück für zu Hause

Gemeinsam mit seiner Mama Gabi Taupe betreibt er das Unternehmen. Die Idee dazu ist während des Corona-Lockdowns entstanden. "Wir haben uns überlegt, was wir mit der vielen Freizeit machen sollen", erinnert sich Gabi Taupe. Und wenn sich zwei kreative Köpfe solche Gedanken machen, dann kann es schon passieren, dass mitten in einer Krise ein neues Unternehmen gegründet wird. "Nachdem man während dieser Zeit kaum irgendwo kreative Dekorationen kaufen konnte, wurde die Idee geboren, handgefertigte und detailverliebte kleine Kunstwerke online anzubieten", so Taupe. Der Partyraum der Familie wurde so kurzerhand in eine große Bastelwerkstatt umgestaltet.

Ausstellungsbereich in Gablern

"Sehr viel musste improvisiert werden, man bekam ja auch die Rohmaterialien nur sehr schwer. Mit viel Liebe zum Detail, vielen Tuben Heißkleber und einer Menge Draht entstanden so kreative Dekorationen für zuhause, für den Gartentisch oder für ein Geschenk. Gleichzeitig wurde der Onlineshop eingerichtet", erklären die beiden. Unter www.tadeko.at findet nun garantiert jeder sein Lieblingsstück. Für jene, die sich online nur schwer entscheiden können, wurde zu Hause ein kleiner Ausstellungsbereich eingerichtet. "Hier kann man gerne auch bei einer Tasse Kaffee gemütlich in aller Ruhe gustieren", freuen sich die Gablerner.

----------------------------

ZUR SACHE:

Innovationsaward 2020: Unternehmen, deren technische Initiative sie zu einem Vorreiter macht, sind aufgerufen, sich bis 29. Juli zu bewerben.

Teilnahmeberechtigt sind alle A1-Business-Kunden, die im laufenden Jahr mit kreativen Ideen, Innovationen oder Modernisierungen ihr Geschäft einen (digitalen) Schritt nach vorne bringen.

Informationen und Bewerbungen online: a1.net/bestofinnovation