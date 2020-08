Sabrina Jann macht sich als Werbegrafikdesignerin unter dem Firmennamen "Grafikdesign die Jauntalerin" selbstständig.



FEISTRITZ OB BLEIBURG. Mit 1. September wagt die 27-jährige Sabrina Jann aus Feistritz ob Bleiburg den Schritt in die Selbständigkeit. Unter dem Firmennamen "Grafikdesign die Jauntalerin" entwirft Jann Plakate, Prospekte, Einladungen und vieles mehr.

Ein großer Traum

Als Werbegrafikdesignerin zu arbeiten ist schon länger ein großer Traum der 27-Jährigen. "Da man aber geringe Chancen hat, als Neuling in einem Unternehmen starten zu können, musste ich mir etwas einfallen lassen. Meinen Traum wollte ich auf keinen Fall zerplatzen lassen, also habe ich mich dazu entschlossen, meinen eigenen Weg zu gehen", erklärt Jann. Davor war Jann als Filialleiterin im Einzelhandel tätig. "Dort habe ich auch viel Erfahrung im Umgang mit Kunden gesammelt. Was mir auf meinem neuen Weg von Vorteil sein wird, da ich gerne auf Menschen zugehe und immer versuche, meine Kunden glücklich zu machen."

Kreativität freien Lauf lassen

Grundkenntnisse im Grafik-Bereich hat sich Jann im Rahmen ihrer fünfjährigen Ausbildung an der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Ferlach angeeignet. "Dort habe ich im Jahr 2012 meine Maschinenbau-Matura mit Schwerpunkt Industriedesign mit gutem Erfolg absolviert. Ich habe meine Kenntnisse mit den Jahren, die vergingen, immer mehr ausgebaut. Heute sind Programme wie Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign und Lightroom mein täglicher Begleiter." Am meisten freut sich die Werbegrafikdesignerin darauf, ihrer Kreativität in Zukunft freien Lauf lassen zu können. "Ich bin ein sehr kreativer Mensch, mit einer sehr guten Ausbildung und mit der Leidenschaft, meine Mitmenschen mit meiner Kreativität glücklich zu machen und für ein innovatives Image zu sorgen."