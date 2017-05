Aktionstag Familie und Steuer in Völkermarkt 2017

VÖLKERMARKT. Um Familien in Steuerfragen zu unterstützen, veranstaltet der Katholische Familienverband zum fünften Mal den Steuerinfotag. In Kooperation mit Steuerberatungskanzleien werden Familien darüber informiert wie diese ihr Geld vom Finanzamt zurückbekommen, geben Steuertipps und beantworten Fragen. Am Tag der Familie:, demkann vonin der Steuerberaterkanzlei von Walter Ganster (Hauptplatz 22) eine kostenfreie Erstberatung vereinbart werden.Voranmeldung unter: 04232/39 50. Mehr Infos finden Interessierte auch im Folder "Familie und Steuern", der kostenlos unter info@familie.at bestellt werden kann.