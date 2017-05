Alles Bio beim Südkärntner Biofest 2017

BLEIBURG. Das 6. Südkärntner Biofest geht am, dem, wieder in Bleiburg über die Bühne. Veranstalter des Festes ist "Bio Austria Kärnten" mit Unterstützung der Stadtgemeinde Bleiburg. Beginn ist umIm Festzelt am Bleiburger Hauptplatz gibt es neben der Bio-Schmankerl-Meile, der Bio-Genuss-Safari, dem großen Bio-Bauernmarkt, den Bio-Jungpflanzen, Gemüseraritäten, Sämereien sowie dem Mitmach-Programm für die ganze Familie viel zu entdecken. Auch Mode und Schmuck darf am Biofest nicht fehlen. Weiters gibt es unter allen Besuchern Geschenkskörbe zu gewinnen. Die Besucher des Südkärntner Biofest werden musikalisch vom "Hilli-Billi-Trio" unterhalten.