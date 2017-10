AT

, Mettingerstraße , 9100 Völkermarkt AT

Volksschule Völkermark , Mettingerstraße , 9100 Völkermarkt AT

Völkermarkt : Volksschule Völkermark |

Alle die Lust und Freude am Singen haben sind recht herzlich eingeladen.

VÖLKERMARKT. Am Samstag, dem 14. Oktober beginnt der Bezirksjugendchor mit der Probenarbeit in der Volksschule Völkermarkt. Beginn um 9.30 Uhr mit den "Kleinen" und um 11 Uhr startet die Probe für die "Großen". Alle die Lust und Freude am Singen haben sind recht herzlich eingeladen. Weitere Infos unter: markus@liebhard.cc