Der "VölkerMARKTbus" verbindet den Klopeiner See mit Völkermarkt

VÖLKERMARKT/ST.KANZIAN. Am, demstartet die Erlebnisbusfahrt für die ganze Familie. Abfahrt für den „VölkerMARKTbus“ umbeim Tourismus Informationszentrum. Der Nostalgiebus bringt Touristen und Besucher für einen Besuch am Wochenmarkt oder des Bezirksheimatmuseums vom Klopeiner See nach Völkermarkt und zurück. Tickets können unter 04239/22 22 reserviert werden.Nächste „VölkerMARKTbus“ Fahrt: Mittwoch, 2. August