Ein Fitnesstag für Jedermann!

BLEIBURG. Am, dem, fällt umam Kirchplatz in Einersdorf der Startschuss, um den Kömmel nahe Bleiburg zu erklimmen. Ob Läufer, Biker, Nordic-Walker oder Geher – jeder Teilnehmer ist beim Kömmel-Fitnesstag, ausgerichtet von der Sektion Laufen der Heiligengraber Gemeinschaft, willkommen. Das Nenngeld beträgt 13 Euro, Jugendliche unter 16 Jahren bezahlen drei Euro. Anmeldungen sind bis zum Veranstaltungstag um 10 Uhr möglich. Die Veranstalter bitten jedoch um rechtzeitige Anmeldung, zum Beispiel in den Bleiburger Banken. Alle Informationen im Internet: www.hgs-verein.com!