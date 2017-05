Gemischter Chor Griffen lädt zum Ave Maria Konzert

GRIFFEN. Alle zwei Jahre veranstaltet der Gemischte Chor Griffen, unter der Leitung von Gerti Proßegger, ein geistliche Konzert in Stift Griffen. Heuer findet das Konzert am, demmit Beginn um, in der Kirche im Stift Griffen statt.Als Gastgruppen wirken bekannte Männerchöre mit: "MoPZ Kralj Matjaž" aus St. Michael bei Bleiburg sowie "Die ChorHerren" aus Klagenfurt. Begleitende Orgelklänge sowie Rezitationen werden das Programm abrunden.Vorverkaufskarten sind bei den Chormitgliedern, der RAIKA und in den beiden Trafiken in Griffen erhältlich.Karten-Vorbestellungen sind unter 0676/82 59 88 55 sowie unter der Email griffnerchor@gmail.com möglich.