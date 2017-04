Großes Preisschnapsen im Stefanhof

MOOS. „Ana hat imma des Bummerl“, sang schon Horst Chmela. Gemäß diesem zeitlosen Hit aus dem Jahr 1971 versammeln sich Kartenspieler am Wochenende in Moos in der Stadtgemeinde Bleiburg. Im Stefanhof werden an diesem, dem, die Karten gemischt. Umbeginnt das traditionelle Preisschnapsen. Das Nenngeld beträgt 24 Euro, wobei jeder Teilnehmer ein kostenloses Getränk erhält. Die Gewinner dürfen sich über Preisgeld freuen.Der erste Preis sind 400 Euro, der zweite Preis 200 Euro und der dritte Preis 100 Euro. „Weiters gibt es zahlreiche Sachpreise zu gewinnen“, betont Wirt Erwin Scheriau.