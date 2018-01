Im HA "das" Lokal eröffnet Amina Handke ihre Fotoausstellung

AT

, 9112 Griffen AT

HA das Lokal , 9112 Griffen AT

Ein Projekt wird zur Fotoausstellung.

GRIFFEN. Eine schwarz gekleidete Frau mischt sich unter die Menge und macht Fotos mit anderen Verkleideten. Anmina Hanke wollte damit herausfinden, wie ihre Kleidung bei den Faschingsveranstaltungen verstanden wird und sich als "Fotobombe" unter die Maskierten mischen. "Im Rahmen des Projektes sind insgesamt 600 Fotos entstanden, 22 davon wurden für die Ausstellung ausgewählt", so Amina Handke. Alle Fotos hat die freie WOCHE-Mitarbeiterin Franziska David geknippst. Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch, dem 31. Jänner im HA "das" Lokal in Griffen. Beginnt ist um 19.30 Uhr.



Die Fotos können während der Öffnungszeiten bis Samstag, dem 31. März besichtigt werden.