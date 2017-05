Jauntal Quintett veranstaltet 2. Oberkrainer Fest

VÖLKERMARKT. Das Jauntal Quintett präsentiert am, demdas 2. Oberkrainer Fest in der Neuen Burg. Auf der Bühne stehen das Jauntal Quintett, Oberkrainer Power, die lustigen Oberkrainer, das Ensemble Mihelic und die Volkstanzgruppe Diex. Durch das Programm führt Peter Grilliz. Einlass ist ab, Beginn ab. Karten sind bei allen Mitgliedern sowie im Turmcafe Völkermarkt sowie unter 0664/17 09 316 erhältlich. Eine Karte im Vorverkauf kostet 10 Euro, an der Abendkassa 12 Euro.