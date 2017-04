Jauntaler Trachtenkapelle lädt zum Konzertbesuch nach Bleiburg

BLEIBURG.Auch heuer veranstaltet die Jauntaler Trachtenkapelle Loibach, mit Obfrau Rosina Glawar, eine Konzertreihe. Beim ersten Konzert am, demerwartet die Besucher eine unvergessliche Reise in die bekanntesten Filmwerke der Welt. Die Trachtenkapelle intoniert unter Dirigenten Gregor Kovačič. Das Konzert beginnt umim Grenzlandheim Bleiburg. Karten sind bei den Bleiburger Banken, allen Musikern sowie unter: 0650/50 06 168 und an der Abendkassa erhältlich.