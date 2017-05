Kabarettduo RaDeschnig gibt Heimauftritte

10.05.2017, 01:30 Uhr

Radeschnig Schwestern freuen sich auf den seltenen Auftritt in der Heimat.

Donnerstag

11. Mai

Samstag

13. Mai

19 Uhr

18.30 Uhr

GRIFFEN. Nach der ausverkauften Kärnten-Premiere in Klagenfurt präsentiert das Kulturreferat der Marktgemeinde Griffen das Kärntner Kabarettduo RaDeschnig mit ihrem neuen Programm "Zimmer Küche Kabinett". Neben gekonntem Sprachwitz im Kärntner Dialekt wird das Publikum bei der Vorpremiere am, demsowie bei der Premiere am, demim Bezirk Völkermarkt mit herrlich schrägen Tönen zum Schmunzeln gebracht. Beide Vorstellungen der Schwestern Birgit und Nicole finden im stimmungsvollen Ambiente des Bambergersaals am Griffner Schlossberg statt. Beginn ist jeweils um, Einlass ist ab

Kleiner Vorgeschmack

Eintrittskarten

Diese Geschichte ist einzigartig, denn sie handelt von Zweien, die eine sind. Eine Frau, die beschlossen hat, die Welt da draußen an sich vorüberziehen zu lassen, denn man kann sie ohnehin nicht aufhalten. Die eigenen vier Wände sind ihre Festung. Hier erschafft sie ihre eigene Welt. Eine Geschichte über Perspektiven und wofür es sich eigentlich noch lohnt hinaus zu gehen. Ganz nach dem Motto: Vielleicht muss man garnichts erleben – sondern einfach nur spannend erzählen!Wer dabei sein möchte, sollte sich noch eine Vorverkaufskarte um 18 Euro sichern. Diese sind im Gemeindeamt unter 04233/22 47 sowie sowie in den Griffner Trafiken erhältlich. Eine Karte an der Abendkasse kostet 20 Euro.