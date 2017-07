Kirchtagsgaude im Hartl-Stadl

NEUHAUS. Das kommende Wochenende steht der Hartl-Stadl in Neuhaus ganz im Zeichen des traditionellen Jakobi-Kirchtags. Dieser beginnt am, demummit einer Festmesse mit anschließendem Umgang. Umstartet das beliebte Oldtimer-Treffen mit Unterhaltung von der Schlosskapelle Neuhaus. Jeder Teilnehmer dieses Oldtimer-Treffens erhält ein Essen gratis. Am, demsteht abder Nachkirchtag mit Backhendlschmaus auf dem Programm. An diesem Tag sorgen Melissa Naschenweng sowie „Die Musibuam“ für jede Menge Kirchtagsgaude. An beiden Tagen werden Kirchtags-Spezialitäten aufgetischt. Der Eintritt ist frei!