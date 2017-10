...klamm-heimlich ist das nicht!

10.10.2017, 20:28 Uhr

Eine der schönsten Schluchtenlandschaften in Österreich finden Sie in der nach Kaiser Franz Josef 1. benannten Kaiserklamm im Gemeindegebiet von Brandenberg, ca. 10 km vom Ort entfernt. Die Klamm beginnt nördlich des Gasthauses "Kaiserhaus" wo, wie der Name schon nahelegt, einst Kaiser Franz und seine Sissi übernachteten. Einst wurde hier das Holz unter großen Mühen und auch Gefahren für die Holzarbeiter ins Tal getriftet. Die damals für die Trift großteils aus dem Fels geklopften und einst ungesicherten Steige sind auch heute noch begehbar - inzwischen allerdings mit Sicherungen versehen. Und bei einem Spaziergang durch die Klamm wird einem durchaus bewusst, wie schwer die Arbeit der Holzknechte einst war.