Klassentreffen der ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Volksschule St.Peter/Wallersberg beim Mochoritsch in Griffen

01.10.2017, 12:44 Uhr

in Griffen ein ganz besonderes treffen:undluden alle die in den Jahrenundgeboren wurden sind, zumein.Zur Freude aller kam auch die damalige Klassenlehrerin, bei der die Schülerinnen und Schüler wirklich noch sehr viel und gerne lernten.Josef Prohart, einer der Organisatoren, las ein selbst verfasstest Gedicht vor, über die Zeit in der Volksschule.Danach erzählte jeder kurz über sich und was sich in den Jahren so getan hatte bei einem.Ein interessanter, spannender und lustiger Nachmittag, mit vielen Erinnerungen und schönen Geschichten.